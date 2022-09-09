Eskişehir’de kadınlar, yaklaşık bir haftalık bir işlemin ardından hazır hale gelecek kışlık eriştelerini kesmeye başladı. Erişteler soğuk günlerde damak çatlatmaya hazır olacak.

Eskişehir’de kadınlar, yaklaşık bir haftalık bir işlemin ardından hazır hale gelecek kışlık eriştelerini kesmeye başladı. Erişteler soğuk günlerde damak çatlatmaya hazır olacak.

Mihalıççık İlçesi’ne bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde, özellikle kışın tüketilmek üzere erişte kesimine başladı. Erişte yapımı için özel olarak yoğrulan hamurlar şerit halinde kesildikten sonra, kibrit çöpü formunda kesiliyor. Dört kişilik bir aile için hazırlanan ve ortalama 20 kilo olan erişteler, özenle kesildikten sonra belli bir süre kurutulmak için nemden uzak olan bir ortamda bekletiliyor. Hazırlanmasından kurumasına kadar yaklaşık 1 haftalık emek isteyen erişteler daha sonra başta makarna olarak veya farklı yemeklerde kullanılarak sofraları süsleyecek.