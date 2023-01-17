Bilecik’te bulunan Halk Eğitim Merkezi’nde kadınlar kendi tasarladığı giysileri sergiledi.

Bilecik’te bulunan Halk Eğitim Merkezi’nde kadınlar kendi tasarladığı giysileri sergiledi.

Gölpazarı’nda Halk Eğitim Merkezi’nde giyim üretim eğitimi alan kadınlar, el maharetleri ile kendi tasarladıkları ve ürettikleri giysileri sergilediler. Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz ile birlikte, Giyim Üretim Tekonolojileri Kursu’nda eğitimi alan kadın kursiyerleri ziyaret ettiler. Başkan Suer, "Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursiyerler ile birlikte ilçenin yöresel kıyafetleri, giyim kuşamının tekrar yaşatılması için ortak bir proje yürüteceğiz" dedi.