Karabük’ün Safranbolu ilçesinde karbon salınımın azaltılmasına yönelik dikkat çekmek amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde karbon salınımın azaltılmasına yönelik dikkat çekmek amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri çerçevesinde Mısak-i Milli Meydanı’nda toplanan kadınlar "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenledi. Etkinlikte balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, ’Bisiklet En İyi Psikologdur’ ve ’Bisiklet Medeniyettir’ yazılı dövizlerle bisikletin önemini belirtti. Etkinlik öncesi konuşan temsilci Zülfiye Eraslan Özcan, turun 2013’te İzmir’de başladığını ve etkinliğin bu yıl yaklaşık 200 şehir ve 30 ülkede eş zamanlı yapıldığını söyledi. Bisikletin karbon emisyonunun en az olduğu ulaşım araçlarından biri olduğunu aktaran Eraslan, Safranbolu’nun da motorlu araçlardan arındırılması gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmanın ardından kadınlar kentte bisikletlerle tur attı.