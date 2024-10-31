Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde meme ve rahim ağzı kanserlerine dikkat çekmek amacıyla eğitim programı düzenledi.

Sağlık Daire Başkanlığına bağlı Sağlık İdari İşler Şube Müdürlüğü, mahallelerde düzenlediği eğitim programlarıyla kadınları ’Meme ve rahim ağzı kanseri’ konusunda bilgilendiriyor. Kayapınar ilçesi Barış ve Mezopotamya mahallelerindeki iki ayrı birimde düzenlenen eğitim programında, görseller eşliğinde Kürtçe ve Türkçe sunum yapıldı. Eğitim programında, kadınlara meme ve rahim ağzı kanserlerinin belirtileri, risk faktörleri, tanı ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verildi. Atölyeye katılan kadınların isteğine göre şeker, tansiyon ve ateş ölçümleri ve meme muayenesi yapıldı.

Program kapsamında ayrıca Kayapınar’da çocuk atölyesinde çocuklara da Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı sağlık personeli tarafından hijyen ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi.