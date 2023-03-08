Alaşehir Belediyesinde çalışan kadın personel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir gün izinli sayıldı. Tüm kadın çalışanların izinli sayıldığı günde belediyedeki bütün işleri erkek personel yaptı.

Alaşehir Belediyesinde çalışan kadın personel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir gün izinli sayıldı. Tüm kadın çalışanların izinli sayıldığı günde belediyedeki bütün işleri erkek personel yaptı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 23 Ocak günü yapılan toplu iş sözleşmesi protokolünde, kadın çalışanların doğum izinlerine ek olarak sözleşmeye ek maddeler koyarak, kadın çalışanların regl ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde izinli sayılmalarını sağlamıştı. Alaşehir Belediyesinde çalışan 87 kadın emekçi, protokol gereği işe gelmeyerek izinli sayıldı.

Alaşehir Belediyesinde çalışan erkek çalışanlar mesai arkadaşlarının işlerini de yaparak, kadın çalışanları aratmadı. Belediye personeli Şerafettin Yıldız, "Bugün başkanımız tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlarımız izinli sayıldıkları için, ben başkanlık makam odasında sekreterya görevini üstlendim" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Toplu sözleşmede kadın çalışanlarımıza doğum izinlerine ek olarak regl ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü izinli sayılmalarını koymuştuk. Kadının sosyal hayatta, ekonomik hayatta erkekle aynı şartlarda olması gerekir. Atamız ekonomik kalkınmanın yegane temelinin kadından geçtiğini biliyordu. ’Bu dünyada ne varsa kadının eseridir’ demiştir. Kadın çalışanlarımıza; ailelerine ve ekonomimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.