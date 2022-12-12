Bitlis’in Tatvan ilçesinde faaliyetini sürdüren aile destek merkezinde (ADEM) kurs gören kadınlar, ilmek ilmek dokudukları el işlemeleriyle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde faaliyetini sürdüren aile destek merkezinde (ADEM) kurs gören kadınlar, ilmek ilmek dokudukları el işlemeleriyle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Tatvan Kaymakamlığı ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü katkılarıyla açılan aile destek merkezi, her geçen gün yeni bir kadının hayatına dokunuyor. İlçede yaşayan kadınlar tarafından yoğun ilgi gören el sanatları kursuna katılanlar, ilmek ilmek işledikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Tüm engellilerin bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu söyleyen Şeymanur Yılmaz adlı kursiyer, “Buraya el işi öğrenmek için geliyorum. Burada arkadaşlarımız ile birlikte çok güzel ortamımız var. Benim için sağ olsunlar rampa yapıldı. Gerçekten kolaylık sağlıyorlar. Hastayım ve böyle şeylere çok ihtiyacımız var. El işlerimizi yapıyoruz. Şu an tel kırma yapıyorum. İnşallah iğne oyasına da geçeceğiz. Buradaki dayanışma gerçekten çok güzel ve gerçekten çekinmeden arkadaşlarımıza istediğimiz gibi soru sorabiliyoruz. Ortam muhteşem, zaman çok güzel geçiyor. Geçen saatleri bazen anlamıyoruz bile. Biz kadınlar evde olduğumuz süre sıkılıyoruz. Burada hem kendimize hem de ailemize destek olabiliyoruz. Devletimize de bize böyle bir fırsat sunduğu için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Gün geçtikçe tekniğini geliştirerek dışarıdan siparişler aldığını dile getiren Ayhan Tol ise “Kurstaki 2’nci yılım. Kursa ilk geldiğim gün hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi ise o kadar güzel tekniğimi geliştirdim ki artık dışarıdan siparişler alıyorum ve evime katkıda bulunuyorum. İlk başta kızlarımın çeyizi için gelmiştim. Can sıkıntım geçsin, eve katkım olsun diye gelmiştim. Ama buraya öyle bir bağlandım ki evde artık zaman geçirmek istemiyorum. Burada bir şeyler yapmaya, üretmeye çabalıyoruz. Çok şükür üretiyoruz. Hocalarımıza bundan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.