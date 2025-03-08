Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yarışma kapsamında kadınlar için çizilen karikatürler, düzenlenen törenle görücüye çıktı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle sergi açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 2. Ulusal Emekçi Kadınlar Karikatür Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Yarışmaya birçok farklı ilden onlarca sanatçı katıldı. Kadınların sesini duyurmak ve toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan eserler Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydınlılar ile buluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış ile ziyarete açılan karikatür sergisi Aydınlılar tarafından da ilgiyle karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınların eşitlik mücadelesine destek vermek için çalışmalarının süreceğini belirterek, "Sanat toplumsal sorunlara dikkat çekmek, kadınların sesi olmak için önemli bir araç. Bizler toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, kadınlarımızın siyasi, sosyal ve ekonomik alanda mücadelelerine destek vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.