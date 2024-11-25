Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan kadınlar için ’Yakın Savunma Atölyesi’ başlattı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle başlatılan ’Sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız’ kampanyası kapsamında düzenlediği etkinlikler sürüyor. Büyükşehir Belediyesindeki kadın çalışanlara yönelik ’Yakın Savunma Atölyesi’ başladı. Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı’ndaki Kadın Yaşam Merkezinde düzenlenen atölyeye 15 kişi katıldı. İki ay sürecek atölyede, kadınların karşılaşabilecekleri saldırılara karşı kendilerini nasıl savunması gerektiğine ilişkin teknikler öğretilecek. Şiddetin arttığı günümüzde kadınların gündelik hayatlarında olası saldırılara karşı kendi güvenliklerini sağlaması amaçlanıyor.