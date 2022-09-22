DÜZCE (İHA) – Düzce 18 Temmuz Stadyumu’nda kadınlara özel aerobik kursu başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce 18 Temmuz Stadyumu’nda kadınlara özel aerobik kursu başlatıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kadınlar için açtığı kurslardan biri de aerobik oldu. 18 Temmuz Stadyumu’nda başlatılan kursa katılan kadınlar, antrenör Nesrin Uzun eşliğinde egzersiz hareketleri ve kültür fizik yaptı, ardından aerobik çalışması gerçekleştirdi. Kadınlara özel aerobik kursu her salı ve perşembe günleri saat 09.00 ila 10.00 arasında yapılacak.