Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinin ‘Güzellik ve saç bakım uzmanlığı’ kursuna katılan 20 kadından 4’ü kendi işyerini açarak hayallerine kavuştu. Yaklaşık bir buçuk yıllık eğitim sonunda ustalık belgelerini alan kadınlar artık hem kendi işlerinin patronu oldu hem de istihdam sağladı.

Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinin ‘Güzellik ve saç bakım uzmanlığı’ kursuna katılan 20 kadından 4’ü kendi işyerini açarak hayallerine kavuştu. Yaklaşık bir buçuk yıllık eğitim sonunda ustalık belgelerini alan kadınlar artık hem kendi işlerinin patronu oldu hem de istihdam sağladı.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinin açtığı kültürel ve sanatsal kursların yanı sıra mesleki ve teknik eğitim kursları da birçok insanı meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Özellikle ev hanımlarının büyük rağbet gösterdiği ‘Güzellik ve saç bakım uzmanlığı’ kursuna katılan 20 kadından 4’ü bu yıl kendi iş yerlerini açarak istihdam sağladı. Hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar hemcinslerine de mutlaka hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye etti.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, Müdür Yardımcısı Mustafa Tire ve Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümünde Usta Öğretici Ayten Aymergen kendi iş yerlerini açan kursiyerlerini iş yerlerinde ziyaret ederek başarılar diledi.

"Aldığım kurs beni meslek sahibi yaptı"

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinden aldığı eğitim sonunda kendi iş yerini açan Canan Aydın, “Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinden Kuaförlük ve güzellik üzerine bir buçuk yıl eğitim aldım. Bu eğitim sonunda ustalık belgemi aldım ve çok memnun kaldım. Bir iş yeri açtım. Aldığım kurs beni meslek sahibi yaptım. Ev hanımıyken bir arkadaşımın tavsiyesiyle bu kursa katıldım ve hayatım değişti. İleride daha büyük bir yer açmayı düşünüyorum” dedi.

"Kurs bana çok şey kattı"

Katıldığı kursun kendisine sadece mesleki anlamda değil insani anlamda da birçok değer kattığını kaydeden Kader Bulut ise, “Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde 2 yıl eğitim aldım. Kurs bana çok şey kattı. O zamanlar ev hanımıydım şimdi mesleği elime aldım ve bayan kuaförü oldum. Ayten Hocama çok teşekkür ederim. Mesleki açıdan bir tek beni öyle yetiştirmedi insani açıdan da yetiştirdi. Kurs bitiminde yaşadıklarımı herkese anlatıp gitmeleri için tavsiyelerde bulundum. Birçok kişiye de katkı sağladığımı düşünüyorum. Hala eksiklikleri var. Hala aradığımda benim eksikliklerimi tamamlayan bir hocaya sahibim. Allah ondan razı olsun” şeklinde konuştu.

“İstihdam hedeflerimize ulaşıyoruz”

Yaptıkları ziyaretler hakkında kısa bir değerlendirme yapan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün kurs türleri açısından incelediğimizde çok geniş bir yelpazede kurslara sahiptir. Bizler kursiyerlerimize sanatsal, kültürel ve hobi kursları dışında mesleki ve teknik eğitim alanında da kurslar hizmete sunuyoruz. Özellikle bayan kursiyerlerimizin güzellik ve saç bakım uzmanlığı alanında istihdam edildiğini görüyoruz. Bu anlamda kursiyerlerimizin hayatlarına dokunmak bizim için çok önemli. Güzellik ve saç bakım kurslarına katılan 20 kursiyerimizden 4’ü kendi iş yerlerini açarak istihdam olanağına sahip oldu. Meslek kurslarında özellikle bayanlarımızın tercihi güzellik ve saç bakım uzmanlığı konusunda. Ayten Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu anlamda istihdam hedeflerimize ulaştığımızı düşünüyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü çok geniş bir yelpazede kurs listesine sahiptir. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi olarak kursiyerlerimize istihdam olanağı sağlamaktan mutluluk duyarız” dedi.

“Önce hayal kurmak”

Edindiği mesleğin kendisinin hayali olduğunu vurgulayan Ebru Öztunçtemur ise şunları söyledi: “Bu mesleğe başlangıcım, çok küçük bir hayalimdi ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi benim dönüm noktam oldu. Bu mesleğe başladığımda ilmine ve öğretimine güvendiğim hocalarım bana ilham kaynağı oldu. Çok küçük bir hayalimdi ama kendimde el becerimi gördükten sonra bu şekilde daha da yol ilerlememi sağladı. Özel eğitimlere de gittim başka şehirlere. Hemen hemen aldığım eğitim Halk Eğitim merkezindeki eğitimle aynı. Herkese tavsiye ediyorum. Başarmak bence önce hayal kurmak sonra inanmak sonra her şeye rağmen peşinden gitmek ve sonrası o hayalinle mutlu olmak. Ben şu an hayallerimin içerisindeyim. Gerçekten çok mutluyum. Halk Eğitim Merkezinden aldığım eğitimle bu noktaya gelmem herkes için çok sıradandı çok basitti. Hedefime hayallerime bazıları güldü ama ben hiçbir zaman yılmadım.”

“Gurur duyuyorum”

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümünde Usta Öğretici Ayten Aymergen, “22 yıldır çeşitli halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak görev yapıyorum. Yetiştirdiğim öğrencilerin kendi işletmelerini açmaları beni gururlandırıyor. Bugün de kurum Müdürüm İlyas Kayaokay ve Müdür Yardımcımız Mustafa Tire Hocamızla birlikte öğrencilerimizin açtığı işletmeleri ziyaret ettik. Öğrencilerim açtıkları işletmelerle beni çok gururlandırıyorlar çok mutluyum” dedi.