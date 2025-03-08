Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçisi kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü üzüm bağında çalışırken kutladı.

Sarıgöl’deki tarım işçisi kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne üzüm bağında çalışarak girdi. Sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarına giden kadınlar, bağların çubuklarını tellere bağlayarak günlük yevmiyelerini kazandı. Yılın büyük bir bölümünde zorlu şartlarda çalışarak aile ekonomisine katkı sağlayan tarım işçisi kadınlar, üzüm bağında 8 Mart’a özel hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarım işçisi kadınlar, 8 Mart’ın kendileri için anlamlı bir gün olduğunu belirtirken, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü ama biz bağda çalışıyoruz. Bugünümüzü de emek vererek kutluyoruz. Geçimimizi sağlamak için her gün olduğu gibi bugün de tarlalardayız" diyerek duygularını dile getirdi.