Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (SAMEK) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek Kadın Aksesuarları Sergisi, ziyaretçileriyle buluşacak.

Çanta, broş, şapka, şal, fular, anahtarlık, taç, kolye ve cüzdan gibi el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği etkinlikte toplam 167 eser yer alacak. Aynı zamanda, usta öğreticiler branş tanıtımları yaparak katılımcılara kurslar hakkında bilgi verecek. Serdivan AVM’de gerçekleşecek olan serginin açılışı 8 Mart Cumartesi günü saat 14.30’da yapılacak.