Ataşehir Belediyesi ve Medicana Sağlık Grubu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla özel ve anlamlı bir etkinliğe imza atacaklar. Kadınların gücüne ve toplumsal katkılarına vurgu yapmak amacıyla 7 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek olan "İlham Veren Kadınlar" etkinliği, özel konuşmacılar ve katılımcıları bir araya getirecek.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Ataşehir Belediyesi ve Medicana Sağlık Grubu’nun iş birliğiyle özel bir etkinlik düzenlenecek. Kadınların gücünü ve toplumsal yaşama sağladığı katkıları vurgulamak amacıyla düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" etkinliği, 7 Mart 2025 tarihinde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Alanlarında öne çıkan isimlerden oluşan konuşmacılar, katılımcılarla buluşarak; kadınların toplumsal hayattaki rolü, başarıları ve ilham veren hikâyeleri üzerine sohbet edecekler. Etkinlik, hem ilham verici konuşmalarla katılımcılara motivasyon sağlayacak hem de kadınların toplumdaki gücünü vurgulayacak.

Gazeteci Meral Karadağ Moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinliğin birinci oturumunda; Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takım Oyuncusu Gizem Örge ve Uzman Doktor Özgün İyigün, kadınların toplumsal yaşama sağladığı katkılar üzerine sohbet edecekler. İkinci oturumda ise; Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukiye Gülay Öztürk ve Sosyolog Elif Duygu Adıgüzel, kadınların toplumdaki rolü ve etkisi üzerine derinlemesine bir konuşma gerçekleştirecekler.