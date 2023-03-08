Samsun Atakum Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde “Özgecan Kadın Danışma Merkezi” açıldı.

Samsun Atakum Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde “Özgecan Kadın Danışma Merkezi” açıldı.

Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan Özgecan Kadın Danışma Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Özgecan, genç bir kızımız. Kadına şiddet kültürünün mağduru oldu. Anadolu’da Atatürk’ün Cumhuriyeti’nde kadınlar şiddete uğruyor. Özgecan, ona karşı direnişin simgesi. Burada açtığımız Özgecan Kadın Danışma Merkezi de onun altyapısını oluşturacak olan, mağdur olan kadınlara hizmet sunacağız. Atatürk’ün Cumhuriyeti’ne kadın hakları 1930’lu yıllarda geldi. Türk Medeni Kanunu da kadına hangi hakkı vermişse o noktadan bugün direniş günü ilan edin” dedi.

“Türk kadınının tarihi şanlı”

Başkan Deveci, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, Birleşmiş Milletler’in kendiliğinden verdiği bir gün olmadığını ifade ederek, “Dünyayı yönetenlere bu kararı verdiren kadın direnişleri. 8 Mart, kadının bir başarısıdır. Kadınlar neyi elde etmişlerse alınlarının teriyle ve bileklerinin gücüyle elde etmişlerdir. Türk kadını hangi hakka sahipse bunu kendi mücadelesiyle kazanmıştır. Türk kadınının tarihi bence şanlıdır, tarihinizle övünün. Çocuklarımızın geleceği çok aydınlık değil. İşsizlik yüzde 25’lerde. Türk kadınlarını yeni baştan görev bekliyor. Kuva-yı Milliye, Anadolu insanının kültürünün açığa çıkmış, siyasallaşmış, sloganlaşmış iki kelimelik bir cümlesidir. Ama bu kelimenin içerisinde bağımsızlık, mücadele, özgürlük, Cumhuriyet ve dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk vardır. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında kadının özgür ve bağımsız olduğu, şiddete uğramadığı, hayatın her alanında var olduğu yeni ve güçlü bir Cumhuriyet oluşturacağız. Burası bir açılış değil bir mücadele gününün başlangıcı. Üstelik ilk adım kenti, Atatürk’ün ‘Benim doğduğum kent’ dediği kent Samsun’dan ve adını atasından alan Atakum’dan başlanıyor. Hem Samsun hem de Atakum olunca hepimizin sorumluluğu artıyor. O nedenle sizleri alanlara, meydanlara ve mücadeleye davet ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Açılışa Başkan Cemil Deveci’nin eşi Av. Gülay Deveci de katıldı.

Deprem felaketi unutulmadı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilecek açılış programında depremzedeler de unutulmadı. Deprem felaketinde hayatını kaybedenler için bir adet çınar ağacı anıt olarak merkez bahçesine dikildi. Depremden etkilenen 11 ili temsilen de farklı türde çiçek toprakla buluşturuldu. Açılış, kurdele kesimi ve pasta kesiminin ardından sona erdi.

Kadınlara psikolojik, hukuki destek

Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kadınların yaşadıkları sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki sorunlarla baş edebilmeleri ve katılımcı, üretken, kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri amacı ile koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilitasyon hizmetleri sunacak. Kadın Danışma Merkezi tarafından, afet bölgesinden Atakum’a gelen depremzede kadınlar için de psikolojik destek ve rehabilitasyon çalışmaları yapılacak. Merkezde psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hukuki danışmanlık için avukat ile güçlendirici eğitim programları için eğitmenler görev alacak. İstiklal Mahallesi 862. sokak, No:5’te yer alan merkeze 444 40 12 numaralı hattan ulaşılabilecek.