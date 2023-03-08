Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 8 Mart Kadınlar Günü’nde, depremzedeler yararına fotoğraf sergisi düzenlendi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 8 Mart Kadınlar Günü’nde, depremzedeler yararına fotoğraf sergisi düzenlendi.

Sille Sanat Sarayı ve Nida Sanat Topluluğu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gören depremzedeler yararına fotoğraf sergisi düzenlendi. İlçenin Lezgo parkında 2 gün sürecek olan fotoğraf sergisinin açılış kurdelesini kadınlar kesti. Kadın temalı fotoğraflar sergilenirken, sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergiyi düzenleyen Nida Sanat Topluluğu Başkanı Hakan Lale, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla 2 gün sürecek fotoğraf sergisi açtık. Bu sergiyi 2 yıl önce açmayı düşünüyorduk, Kovid salgını nedeniyle bugüne kısmet oldu. Bugün de fotoğrafçı arkadaşlarımızla beraber bu fotoğraf sergimizi açtık. Bu fotoğraf sergimizi açarken Sille Sanat Sarayı ekibiyle hareket ettik. Burada desteklerinizi bizden esirgemeyen Reha Bilir hocamıza ve fotoğraflarını bize yollayarak destek olan tüm fotoğrafçı arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Burada sergimiz 2 gün açık olacak, fotoğraflardan elde ettiğimiz gelir, depremzede ailelere ulaştırılacaktır” dedi.