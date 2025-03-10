Bursa’da gerçekleştirdiği proje ve uygulamalarla kadınların hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, kadınların gücünü ve emeğini simgeleyen ‘Benim Adım Kadın Sokağı’nı Hüdavendigar Kent Parkı’nda hayata geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Hüdavendigar Kent Parkı’nda ‘Benim Adım Kadın Sokağı’ etkinliğine imza attı. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi’nin kadın bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kadın muhtarlar katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çiçek dikimi gerçekleştirerek ‘Benim Adım Kadın Sokağı’nı oluşturduklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bu özel sokakta, kadınların yaşamın her alanındaki değerini vurgulamak için çiçek dikimi gerçekleştirdik. Renk renk çiçeklerle süslenen bu sokak, kadınların azmini, emeğini ve gücünü yansıtıyor. Kadınların iz bıraktığı her yer güzelleşir. Kadının hak ettiği değere, özgürlüğüne, iş yaşamındaki rolüne, kültürel ve sosyal yaşamda eşit haklara sahip olması en büyük arzumuzdur. Dünya, ancak eşitlikle güzel olur. Kadın ve erkek olarak dayanışma içerisinde, özgürce kendimizi ifade ederek yaşamı paylaşmalıyız" dedi.

Daha sonra beraberindekilerle çiçek dikimi yapan Başkan Bozbey, günün anısına kadınlara çuha ve gazania çiçeği hediye etti.