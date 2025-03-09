İç Anadolu Birliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘İftar Programı ve Yılın Kadın Enleri Onur Ödül Töreni’ düzenlendi.

İç Anadolu Birliği, Türk Dünyası Akademisyenler ve Bürokratlar Birliği, Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, ‘İftar Programı ve Yılın Kadın Enleri Onur Ödül Töreni’ düzenlendi. Törende 50 kadın farklı kategorilerde ödül aldı. Etkinlik, AK Parti Milletvekili Zeynep Yıldız’ın katılımıyla Ankara’da Lavanta Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

"Kadınlarımızın hak ettikleri yerde olmadığını düşünüyorum"

İç Anadolu Birliği Kadın Kolları Başkanı Nur Delice konuşmasında kadınların hayatın her alanında var olduğunu, üreten, dönüştüren ve ilham veren bireyler olduğunu kaydederek, "Ailenin temel taşı, toplumun mimarı, geleceğimizin şekillendiricisidir. Ancak, tüm bu önemli rollerine rağmen, kadınlarımızın hak ettikleri yerde olmadığını düşünüyorum. İşte bu yüzden bugün buradayız. Çünkü birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha güçlü ses getiririz, birlikte yol alırsak önümüzde hiçbir engel duramaz" dedi.

En başarılı iş kadını ödülünü Av. Damla Defne Sezer, kendi alanında yılın en başarılı bilim insanı ödülünü Prof. Dr. Rüveyde Akbay, yılın en yardımsever lideri ödülünü ise Zeynep Yıldız aldı.