DÜZCE (İHA) – Düzce’de Kadınlar Günü’ne sayılı günler kala hediye almak isteyenler mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar küçük ev aletleri ve züccaciye ürünlerini tercih etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Kadınlar Günü’ne sayılı günler kala hediye almak isteyenler mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar küçük ev aletleri ve züccaciye ürünlerini tercih etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne sayılı günler kala vatandaşlar hediye arayışına başladı. Hem ev ihtiyaçlarının giderilmesi hem de kadınların mutluluğunu düşünenler, küçük ev aletleri ve zücaciye ürünlerine yöneldi.

"Çok büyük satışlarımız var"

Düzce’de küçük ev aletleri ve zücaciye ürünlerine talep artışı yaşanan firmanın sahibi Osman Durdu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel insanlar, sevdiklerini mutlu edebilmek ve aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına küçük ev aletleri ve züccaciye ürünlerine yöneldiler. Kahve makinesi, çay makinesi, tost makinesi ya da kahve, bardak, baharat seti, çaydanlık gibi ürünlerde çok büyük satışlarımız var. Vatandaşların bu ürünlere talebi de arttı. Biz de kampanyalar düzenledik. Sevdiklerine özel güzel ürünler veriyoruz. Altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı küçük ev aletleri vatandaşlar için daha avantajlı gözüküyor. Aynı zamanda ihtiyaçlarını da karşılayabiliyorlar. Çiçekler de her zaman alınabilen bir ürün olduğu için bir farklılık olsun diye düşünerek küçük ev aletleri daha çok rağbet görüyor" dedi.