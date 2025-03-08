Mersin Erdemli’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eşitlik ve adaleti temsil amacıyla mor balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi tarafından hayatın her anında kadın mottosuyla çalışmalar yürütüldüğü bildirildi. Bu çalışmaları temsilen farklı meslek dallarından kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pankart açtı, gökyüzüne balonlar bıraktı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara’da, kurumda çalışan kadınlarında birlikte gökyüzüne balon bırakarak desteğini gösterdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara açıklamasında " Bugün kadın mesai arkadaşlarımız ile birlikte eşitlik ve adaleti simgeleyen mor balonları gökyüzüne bıraktık. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

Toplumun her kesiminden, farklı meslek dallarına temas ettiği ifade edilen Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nin çalışması ise klipleştrildi. Hastanede hemşirelik yapan Ceren Yüksel," Kadın, şifadır. Yorulmadan, bıkmadan hayat kurtarandır" derken, öğretmen Özlem Demir ise" Kadın gelecektir. Bilgisiyle nesiller yetiştiren, geleceğe ışık olandır" diye konuştu.

Şartsız sevgiye vurgu yapan kadınlardan Özlem Subaşı ise "Kadın, sevgidir. Büyüten, şefkatle sarılandır" ifadelerini kullandı.