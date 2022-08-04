Mersin’in Tarsus İlçe Belediyesi, kadın, gençlik ve çocuk meclisi düzenledi. Ağustos ayı meclislerinde söz alan kadınlar, çocuklar ve gençler taleplerini, sorularını ve projelerini Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a aktardı.

Mersin’in Tarsus İlçe Belediyesi, kadın, gençlik ve çocuk meclisi düzenledi. Ağustos ayı meclislerinde söz alan kadınlar, çocuklar ve gençler taleplerini, sorularını ve projelerini Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a aktardı.

Düzenlenen meclis toplantılarında yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar gerçekleştirerek katılımcıların kendilerini yönlendirebileceklerini ifade eden Başkan Bozdoğan, tüm katılımcılara tek tek söz hakkı vererek taleplerini faaliyetlerini ve projelerini dinledi. Demokratik katılımın yaygınlaştırılması, ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi, gençlerin, kadınların ve çocukların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak üzere düzenlenen meclislerde, Tarsus Belediyesinin kadınlara çocuklara ve gençlere yönelik faaliyet ve çalışma alanları aktarıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Haluk Bozdoğan, meclisin, Tarsus’ta yaşayan kadınları din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil etmek için kurulan ve seslerini demokratik yollarla duyurmak için düzenlenen bir meclis olduğunu ifade etti. Amaçlarının kadınların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, bu taleplere göre projeler üretilmesi olduğu söyleyen Bozdoğan, “Kentimizde kadının toplumsal yaşamın içinde üretim, iş, siyaset, kültür, sanat ve benzeri alanlarında söz sahibi olması için elbirliği ile çalışmalı ve projeler üretmeliyiz. Farklı alanlarda yeni projelerimiz ve eğitimlerimiz olacak. Kadınlara yönelik tüm çalışmalarda el ele kol kola hareket edeceğiz” dedi.

Toplantıda katılımcılar tek tek söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Kadın meclisinin ardından Gençlik Meclisi düzenledi. Tarsus Belediyesinin gençlere yönelik çalışmaları, gençlerin yaşadıkları kaygıları ve beklentilerini dile getirdiği mecliste, katılımcılık, gençlik politikaları örnekleri konuları da detaylı bir şekilde ele alındı. Başkan Bozdoğan, gençlerle konuşarak hem fikir alışverişinde bulundu hem de Tarsus Belediyesinin gençlere yönelik yaptığı çalışmaları paylaşıldı. Bozdoğan, "Biz her zaman proje aşamalarımızda gençleri, planlama süreçlerine dâhil etmek için çaba sarf ettik. Bizim için yeni nesil bakış açısı, plan yaparken gençlerle birlikte hareket etmek, sorunları birlikte tespit edip, çözüm üretiyor olmak, dünyaya gençlerin gözüyle bakarak, onların ihtiyaçlarına yönelik bir kent tasarlamayı ifade ediyor. Tarsus, kökleşmiş ve değiştirilemez olanın değil, aydınlık ve sorgulanabilir olanın peşinde, yepyeni yüzler ve aydın gençlerimizin ellerinde olmaya devam ediyor. Eylül meclisimizde gençlerimizle buluşmamızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Son olarak Çocuk Meclisi gerçekleştirildi. Meclisi üyesi çocuklar çevreden kültür-sanata, fidan dikiminden atık toplama kampanyasına kadar pek çok konuda Tarsus’a dair fikirlerini dile getirdi. Bozdoğan, “Çocuklarımızla bugün bir kez daha gurur duydum. Öncelikle sizleri medeni cesaretinizden dolayı kutluyorum. Meclisimize katılarak ve yaşadığınız kent ile ilgili düşüncelerinizi dile getirerek gelecekte duyarlı birer yetişkin olacağınızı göstermiş oldunuz. Hep birlikte el ele vererek kentimize siz çocuklarımızın gözünden bakacağız. Kentimizi geleceğiniz için il yapacağız ve sizlerin hayallerine ışık tutacağız" ifadelerini kullandı.