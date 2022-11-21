Goller: Mualla Karanfil dk.47 ve 59 (Yukatel Kayseri Kadın FK)

ASKON ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı

ASKON ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı

Kadın Futbol 1. Lig ekiplerinden Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 5. haftasında evinde oynadığı maçta Giresun Sanayispor’u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Mualla Karanfil attı.

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