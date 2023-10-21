İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek için çeşitli sivil toplum kuruluşundan kadınlar sessiz oturma eylemi başlattı.

Adıyaman Demokrasi Parkı’nda kadınlar iki gün boyunca sessiz oturma eylemi yapacak. Ellerinde bayrak ve dövizler ile oturma eylemi öncesinde basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını yapan Adıyaman İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tepe, vicdan sahibi sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri ve anneler olarak İsrail’in Gazze şeridinde 16 gündür sürdüğü katliama ‘dur’ demek için alanlarda olduklarını belirtti.

Tepe, “Bizimle aynı duyguları paylaşan herkesi işgalci İsrail’in Gazze şeridine yönelik saldırılarını bir an önce durdurması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Devam eden saldırılarda okullar, camiler, hastaneler vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor. İşgalci İsrail yönetiminin askerleri tam 16 gündür bütün uluslararası hukuk kurallarını ve insanlarının onurlarını ayaklar altına aldı.

Dünya liderlerini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, Birleşmiş Milletleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni, Uluslararası Ceza Mahkemesini, İslam Birliği Teşkilatını, Arap Birliğini, siyasi aktörleri ve kamuoyunu İşgalci İsrail’in Gazze şeridinde uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve yaptırım uygulamaya davet ediyoruz. Filistinli kadın ve çocukların yanında olduğumuzu göstermek adına şu an itibariyle Pazar gecesi 24’e kadar bu alanda sessiz bir oturma eylemi başlattığımızı kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.