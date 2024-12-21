Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı el işi kurslarına katılan kadınlar rölyef, çanta ve sepet yapımını öğreniyor. Kurslarda kadınlar bir yandan yeteneklerini keşfederken, diğer yandan ürettikleri ürünleri satarak bütçelerine katkı sağlıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde yer alan Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadınların el becerilerini geliştirebileceği yeni bir kurs çalışmasına ev sahipliği yapıyor. El işi kursunda kadınlar rölyef, sepet ve çanta gibi birçok ürün yaparak hem el sanatları becerilerini geliştirme fırsatı buluyor, hem de sosyalleşiyor. Kursiyerler, hafta içi salı ve perşembe günleri düzenlenen kursta her biri farklı tekniklerle yapılan rölyef, sepet ve çantalarla yeteneklerini ortaya çıkarırken, yapılan el işlerini de Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantlarına sergileme ve satma imkanına sahip oluyor.

"Ciddi anlamda satış yapan öğrencilerim var"

Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde gönüllü olarak el işi öğretmenliği yapan Tülay Kankan, kurslar hakkında bilgi vererek, "Kursumuzda kağıt rölyef, bambu sepetler, çantalar yapıyoruz. Kursumuza kadınların ilgisi büyük. Burada hem sosyalleşiyorlar, hem bir şeyler öğreniyorlar, hem de üreterek el becerilerini geliştiriyorlar. Kendilerini geliştirdikçe de satış yapıyorlar. Ciddi anlamda satış yapan öğrencilerim var. Bu şekilde aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar" dedi.

"Bu, el işi yapmanın ötesinde bir terapi"

Kursiyerlerden Rukiye Evren, el işi kursunda çok güzel ürünler yaptıklarını belirterek, "Var olan yeteneğimin belki de farkında değildim. Kurs sayesinde açığa çıktı. Kağıt ipin bile ne olduğunu bilmiyordum, ama şimdi gerçekten güzel ürünler elde ettim. Bu, el işi yapmanın ötesinde bir terapi. Burada kendimi buluyorum" diye konuştu.

Tülin Kaya de kursta vakitlerinin çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Buraya gelmek bizim için çok önemli. Burada deşarj oluyoruz. Maddi açıdan da gelir elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursta sosyalleştiklerini dile getiren kursiyer Gülderen Yılmaz ise, "Burada hem kendimizi geliştiriyor hem vakit geçiriyoruz. Hemen hemen her kursa gittim. Şimdi de bambudan ekmeklik yapmayı düşünüyorum. Üretici kadın stantlarında yer alıp ürünlerimi satmayı planlıyorum" dedi.