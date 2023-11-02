Ev kadınlarının özellikle yufka ve hamur açmak için kullandıkları kızıl çam ağacından yapılan ekmek tahtaları artık zor bulunmaya başladı. Ahşap ekmek tahtalarının yerini alan MDF veya plastik ürünler ev hanımlarını zorlarken 36 yıllık marangoz ustası Bilal Kurt, "Çam ağacının kullanımı az olduğu için çam ağacından yapılmış ekmek tahtası bulmakta zorlanıyoruz. Kadınlar, eskiden kalan ve halen kullanılan, yıpranan, çatlayan ekmek tahtalarını tamir için getiriyorlar." dedi.

Yufka açmak, gözleme, bazlama yapmak için ev kadınlarının ihtiyaç duydukları ekmek tahtası artık bulunmaz oldu. Ekmek tahtalarının en kıymetlisinin kızıl çam ağacından yapıldığını anlatan 36 yıllık marangoz ustası Bilal Kurt, günümüzde MDF’den yapılan ekmek tahtalarının olduğunu ancak çam ağacından yapılan kadar tercih edilmediğini söyledi.

"Çam ağacı bulmakta zorlanıyoruz"

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Çayköy Mahallesinde 36 yıldır marangozluk yapan 3 çocuk babası Bilal Kurt (65), "Bazı bölgelerde ’Ekmek tahtası’, bazı bölgelerde ’Denir’ olarak adlandırılan ve eskiden evlerde her kadının kullandığı ekmek tahtası artık eskisi kadar kullanılmıyor. Evinde yufka veya hamur işi yapan kadınlar mutlaka ekmek tahtasına ihtiyaç duyarken, eskiden kalın çam ağaçlarından bol miktarda üretim yapabiliyorduk. Günümüzde ağaç doğrama yerini plastik veya alüminyum doğramaya bıraktı. Ağaç doğrama kullanımı azaldı. Böyle olunca kalın çam ağacı da bulunmuyor. Çamdan yapılan ekmek tahtasında hamur açılması hem kolay olur hem hamur kaymaz hem de mis gibi çam kokusu hamura ayrı bir tat verir. Günümüzde kullanılan MDF türü ekmek tahtaları üzerinden hamur kayar, açması zor olur. Dolayısıyla çam ağacının kullanımı az olduğu için çam ağacından yapılmış ekmek tahtası bulmakta zorlanıyoruz. Eskiden kalan ve halen kullanılan, yıpranan, çatlayan ekmek tahtalarını tamir için getiriyorlar. MDF türü tahta kullanmak yerine eski tahtalarını tamir ettirmeyi tercih ediyorlar. İşyerime her gün çam ekmek tahtası sormaya gelen kadınlar var. İlçemiz dışından da aramaya gelenler var. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Genellikle 1x50 santimetre ebadında ve 50 santimetre çapında olan ekmek tahtaları imalatı yapıyoruz ama en çok 1X50 santimetre ebadında olanlar daha çok tercih ediliyor." dedi.