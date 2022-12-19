Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MERCEK) yer alan dikiş kursunda kadınlar, modern ekipmanlarla dikiş öğrenirken ürettikleri tişört, pijama takımı, etek, elbise gibi birçok ürün ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MERCEK) yer alan dikiş kursunda kadınlar, modern ekipmanlarla dikiş öğrenirken ürettikleri tişört, pijama takımı, etek, elbise gibi birçok ürün ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Kadınlar dikiş kursunda her gün yeni bir teknik öğrenirken hem kendileri, hem aileleri, hem de belediyenn kıyafet evi için ürünler dikiyor. Kursiyerler tarafından dikilen tişört, pijama takımı, etek, elbise gibi birçok ürün kıyafet evine gönderilerek, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak ulaştırılıyor. 10 aylık süreç içerisinde belediyenin dikiş kursunda ise yaklaşık 100 kursiyerin eğitim aldığı belirtildi.

Dikiş kursunun eğitmenliğini yapan Besire Ballıkaya Nehir, 1 yıldır MERCEK’te eğitmenlik yaptığını ve kursiyerlerle çok yol aldıklarını ifade ederek, “İlk kursiyerlerimiz 20 kişiden oluşuyordu, sonra giderek arttı. Şimdi yeni bir ekipleyiz ve çok keyifle çalışıyoruz. Yaptığımız ürünler sosyal dönüşüm projesi olarak kıyafet evi aracılığıyla çocuklara ulaşıyor. O yüzden çok daha mutlu bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Gelen kursiyerlerin farklı amaçlarla kursa katıldığını kaydeden Nehir, “Burada dikilen kıyafetler, ihtiyaç sahibi çocuklara gittiği için, kursiyerler çok daha mutlu çalışıyor. Sürekli farklı simalarla çalışmak da çok güzel. Bu imkanı sağladığı için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çanta, kıyafet, elbise dikiminden çok daha ileri boyutlara geldik. O yüzden de mutluyuz” diye konuştu.

“Evde sadece düğme dikerken, şu anda kıyafet dikebiliyorum”

Kursu arkadaşlarından duyduğunu ve bu sayede katıldığını belirten Gamze Uçan,“ Kendim evde sadece düğme dikerken, şu anda kıyafet dikebiliyorum. Sadece kendime değil, belediyemizin kıyafet evine çocuklar için dikim yapmaktan çok mutluyuz. Hem öğreniyoruz hem de faydalı ürünler çıkarıyoruz. Arkadaşlarımız çok istekli. Gelen gitmek istemiyor ve ortam da çok güzel. Bütün arkadaşları, böyle faydalı bir proje içinde görmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Dikiş dikmeyi hiç bilmediğini, öğrenmek için internetten faydalanmaya çalıştığını fakat bir türlü olmadığını dile getiren Mehtap Kılınç ise “Böyle bir kurs olduğunu komşumdan öğrendim. Öğrenmek çok güzel ve böyle keyifli bir ortamda bir şeyler ortaya koymak çok güzel. Bu yaptıklarımızın da ihtiyaç sahibi çocukları çok mutlu edeceğini düşünüyorum. Onlara ulaşması çok güzel. Burası, imkansızlıkları imkana çevirmiş. Her türlü şey var. Makinalar var, iplikler, kumaşlar. Çok şey öğrendim, çok keyifli. Bundan sonra kendi başıma dikebileceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.