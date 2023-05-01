Afyonkarahisar Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği tarafından depremzedeler yararına tiyatro oyunu sergiledi.

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği tarafından depremzedeler yararına ‘Geçmişe Yolculuk’ isimli tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatro oyununda ilçede yaşayan yaşlı vatandaşların anlatımlarından derlenerek kaleme alınan kayınvalide-gelin ilişiklileri, düğün gelenekleri, kaplıcalarının tanıtımı ve kadına şiddet konularının işlendiği gösteriler ile katılımcılar hoş zaman geçirdi. Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı Fulya Bolcal sergilenen oyunla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçmişten geleceğe kurduğumuz bu köprüden hep birlikte heyecanla, keyifle geçtiğimiz bir oyun izlettik seyircilerimize. Bir dahaki yolculukta görüşmek üzere. Bu sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirme sebebimiz olan depremde kaybettiğimiz canlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.