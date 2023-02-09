Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremin yaralarını sarmak için yardım seferberliği devam ederken Akpınar Yaşam Merkezi üyesi kadınlar da yardım seferberliğine katıldı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremin yaralarını sarmak için yardım seferberliği devam ederken Akpınar Yaşam Merkezi üyesi kadınlar da yardım seferberliğine katıldı.

Dikiş işlerinden anlayan kadınlar depremzedeler için Akpınar Yaşam Merkezindeki atölyelerde kıyafet dikimine başladı. Atkı, bere, çocuk kıyafeti gibi ürünler depremzedelere gönderilmek üzere kadınlar tarafından dikiliyor.

Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi üyesi kadınlar pandemi sürecinde de maske ve tulum dikerek destek vermişlerdi. Marifetli eller şimdi de depremzedeler için dikiş dikiyor.

Akpınar Yaşam Merkezi sorumlusu Şengül Topçu “ Türkiye’mizde yaşanan on ilimizdeki depremzedeler için Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam merkezimizdeki kadınlarımızla birlikte çocuk beresi, battaniye büyüklerimiz için eşofman altı dikiyoruz. Tüm Türkiye’mize geçmiş olsun.” Dedi.

Kadınların her alanda var olduğunu, zor zamanlarda marifetleri ile destek verdiklerini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Türkiye’yi derinden sarsan son yüz yılın en büyük depremi on ayrı ilimizde görüldü. Hakikaten durum çok acı ama acılarda millet olmanın gereğini yerine getirmekle telafi oluyor. Sındırgı Halkı otuz beş binlik halkı ile bir ve beraber olarak dördüncü tırımızı bölgeye yolladık. Akabinde daha ne yapabiliriz diyerek kadın kooperatifimiz bereket versin üyelerini topladık. Şuanda hepsi polar kumaşlar alındı hızlı bir şekilde bütün kadınlar elli altmış kişilik bir grup hem Halk eğitim de hem de Akpınar Yaşam merkezinde bere, atkı, pijama hemen hızlı giyebilecekleri ürünler dikmeye başladılar. Gözleri yaşartacak bir hadise evet acımız var ama acımız yok edebilecek çalışmalarımız da var. Millet olmanın gereği bu Allah razı olsun Sındırgı gereğini yerine getiriyor. Bizler kendimizde biraz sonra bölgeye hareket edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah” dedi.