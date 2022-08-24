Kuşadası Belediyesi kentin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi’nde toplam 6 bin 500 metrekarelik alana kilit parke taşı döşenmeye başlandı.

Kuşadası Belediyesi kentin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi’nde toplam 6 bin 500 metrekarelik alana kilit parke taşı döşenmeye başlandı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan yol yapım seferberliği farklı mahallelerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Bir yandan bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir yandan da eskiyen yolları yeniliyor. Son olarak Kadınlar Denizi Mahallesi’nin yollarını yenilemek için kolları sıvayan Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekipler, toplam 8 sokakta çalışma yürütüyor. 20 Sokak’ta eskiyen taşların sökülmesi ile başlayan çalışma 10, 11, 13, 22, 25, 26 ve Şehit Başkomiser Yaşar Akkuş sokaklarda yürütülecek çalışma ile devam edecek.