Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi 9. hafta maçında Düzce Atletik evinde ağırladığı Kemalpaşa Basketbol Akademi’yi 70-35 yendi.
Salon: Bahçeşehir
Hakemler: Murat Amaç, Emirhan Sertoğlu, Arda Nalbuz
Düzce Atletik: Aylin Karagöz, Azra Hatice Kaplan, Duygu Erdem, Esma Çengel, Fatma Bengisu Ağın, Hamide Nur Gürbüz, İrem Nur Özdamar, Melike Nur Gürbüz, Rümeysa Gülbahar, Serra Nehir Ateş, Sıla Tur
Kemalpaşa Basketbol Akademi: Meleknur Bingazlı, Rengin Şengül, Havvanur Özcan, Fatmanur Derman, Azra Arıkanoğlu, Berra Ermetin, Saadet Nazlı Kaçar, Asya Arıkanoğlu, Sudenaz Ayaydın, Melisa Çalışkan, Nur Bektaş
1. Periyot: 18-7
Devre: 26-17
3. Periyot: 50-25
Kaynak: iha