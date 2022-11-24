Adana Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı bir dizi etkinlik ve çalışma gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Büyükşehir ve IOM işbirliği ile aralarında göçmen kadınların da bulunduğu yaklaşık 100 kadın için Pozantı-Belemedik’e gezi düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı bir dizi etkinlik ve çalışma gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Büyükşehir ve IOM işbirliği ile aralarında göçmen kadınların da bulunduğu yaklaşık 100 kadın için Pozantı-Belemedik’e gezi düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliği ile, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, 10 Aralık 2021 tarihine kadar gerçekleştirilecek 16 günlük aktivizm çerçevesinde Belemedik’e doğa gezisi düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ile IOM’un organize ettiği Belemedik gezisi 23 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 kadının katıldığı etkinlik grubunun yarısı göçmen kadınlardan oluştu. Kadınlara Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

Yerel ve göçmen toplulukların kaynaşmasına olanak sağlayan etkinliğin daha verimli olabilmesi için mihmandar desteği alındı ve tarihi dokusu güçlü olduğu kadar, doğal güzelliği ile ön plana çıkan Belemedik’te tur gezisi gerçekleştirildi.

Farklı katılımcılar ile eşzamanlı ilerleyen PSS (Psiko Sosyal Çalışma) atölyesi yapıldıktan sonra, beyaz renkte büyük bir kumaş üzerine renkli akrilik boyalar ile boyama ve baskılar gerçekleştirilip Kadın Haklarına verilen önem vurgulandı.

Etkinliğe katılan kadınlara çeşitli hediyeler verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi; 16 günlük aktivizm boyunca kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete farkındalık çekmek amacı ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 25 Kasım’dan başlayıp 10 Aralık’a kadar 16 gün boyunca film gösterileri, eğitim, fidan dikimi, bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirecek.