Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 2 sayı farkla 71-69 üstün ayrılarak sezona galibiyetle başladı.

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