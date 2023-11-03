Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın’ı 68-58 mağlup etti.
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Sabri Gündüz, Süleyman Çağrı
İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 26, Gergana Ivanova 10, Sierra Lashe Calhoun 2, Ayşe Cora 10, Başak Altunbey 3, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Jaime Nicole Nared 8, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 7
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 7, Jessica Thomas 12, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Gamze Takmaz, İlayda Güner 9, Emma Cannon 13, Alaina Denise Coates 4
Başantrenör: Erman Okerman
1. Periyot: 17-20 (Nesibe Aydın lehine)
Devre: 38-30 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 55-46 (İzmit Belediyespor lehine)