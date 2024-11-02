Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Danilos Pizza evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 83-75 mağlup etti.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Sami İrek, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Danilos Pizza: Destanni Henderson 25, Ferda Yıldız 3, Gizem Mürüvet Uca 5, Hande Çelebi 2, Nihal Güngör Yıldırım 2, Deniz Aygül 2, Beatrice Mompremier 11, Terezia Palenikova 20, Jasmine Jabrell Walker 13, Aysude Torcu
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Beşiktaş: Khaalia Hillsman 22, Mihaela Lazic 16, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik 9, Özge Özışık, Elif Bayram 4, Temitope Titilola Fagbenle 24, Gizem Başaran Turan
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 19-19
İlk yarı: 45-33 (Beşiktaş lehine)
3 .Periyot: 63-57 (Beşiktaş lehine)