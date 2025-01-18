Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Danilos Pizza evinde karşılaştığı Nesibe Aydın’a 75-71’lik skorla kaybetti.
Hakemler: Kerem Yılmaz, Erdoğan Çelebi, Oğuzhan Güzel
Danilos Pizza: Destanni Henderson 16, Hande Çelebi 3, Zia Alexandria Cooke 14, Yağmur Bul, Yağmur Kübra Taşar 3, Beatrice Mompremier 23, Jasmine Jabrell Walker 12, Aysude Torcu
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 5, Erica Wheeler 14, Merve Arı, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 2, Sydney Tamara Nicole Wallace 14, İlayda Güner 4, Jaime Nicole Nared 23, Lorena Marija Serfa 13
Başantrenör: Efe Güven
1.Periyot: 30-21 (Nesibe Aydın lehine)
Devre: 41-39 (Nesibe Aydın lehine)
3. Periyot: 59-51 (Nesibe Aydın lehine)