Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin i haftasında Danilos Pizza, sahasında ağırladığı Bodrum Basketbol’a 87-65 mağlup oldu.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Duhan Köyiçi, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu, Süleyman Tepe
Danilos Pizza: Destanni Henderson 19, Ferda Yıldız 5, Sümeyye Özcan, Gizem Mürüvet Uca 3, Hande Çelebi, Deniz Aygül, Yağmur Bul 2, Vionise Pierre Louis 12, Beatrice Mompremier 4, Terezia Palenikova 20
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Bodrum Basketbol: Jasmine Monique Thomas 8, Melis Gülcan 6, Aslı Çil 2, Fatma Nur Şimşek, Başak Gemalmaz, Pelin Derya Bilgiç 6, Bilge Kayar, Laura Juskaite 7, Gizem Tüzün 5, Yağmur Kübra Taşar 21, Yueru Li 20, Tina Krajisnik 12
Başantrenör: Eşref Ayhan Avcı
1.Periyot: 19-22 (Bodrum Basketbol lehine)
Devre: 31-35 (Bodrum Basketbol lehine)
3.Periyot: 43-59 (Bodrum Basketbol lehine)