Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Kocaeli temsilcisi Danilos Pizza, Galatasaray Çağdaş Faktoring’e 78-63 mağlup oldu.

Erzurumspor FK - Iğdır FK maçının ardından Erzurumspor FK - Iğdır FK maçının ardından

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz, Erdoğan Çelebi

Danilos Pizza: Destanni Henderson 16, Ferda Yıldız, Hande Çelebi 2, Zia Alexandria Cooke 5, Yağmur Bul 4, Yağmur Kübra Taşar 6, Beatrice Mompremier 19, Jasmine Jabrell Walker 11, Aysude Torcu

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Galatasaray: Gökşen Fitik 10, Ayşegül Günay Aladağ 10, Ayşe Cora 12, Jisu Park 5, Derin Erdoğan 5, Anete Steinberga 12, Meltem Yıldızhan 4, Yueru Li 18, Julie Vanloo 2

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 17-20 (Galatasaray lehine)

Devre: 38-37 (Danilos Pizza lehine)

3. Periyot: 55-62 (Galatasaray lehine)

Kaynak: İHA