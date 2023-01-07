Dakar Rallisi’nin 7. gününde Guthrie ve Baciuska zirvede

Dakar Rallisi’nin 7. gününde Guthrie ve Baciuska zirvede

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 20-18 önde tamamlandı. İkinci periyot kıran kırana geçerken, devre 41-41 beraberlikle sonuçlandı. Maçın 3. periyodunda da karşılıklı sayılar olurken, Mersin ekibi bu periyodu da 57-55 galip kapadı. Maçın son periyodunda oyunda üstünlük kuran ev sahibi ekip, maçı 77-68 kazanarak liderliğini sürdürdü.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz’ü 77-68 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.