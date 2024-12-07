Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında ÇBK Mersin sahasında Melikgazi Kayseri Basket’i 79-73 mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Ali Rıza Pinat
ÇBK Mersin: Anderson 26, Magarity 21, Thornton 11, Sinem Ataş, Rupert 18, Asena Yalçın 3, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 7, Dangerfield 24, Powers 13, Diallo 13, Fall 8, Doğa Adıcan 6, Meltem Avcı 2, Dilara Tongar
1. Periyot: 19-14 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 41-30 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 61-54 (ÇBK Mersin lehine)
Beş faul alanlar: Kübra Edat, Powers (Melikgazi Kayseri Basketbol)
Kaynak: iha