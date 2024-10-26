Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında, ÇBK Mersin sahasında BOTAŞ’a 79-74 mağlup oldu.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Duhan Köyiçi, Ali Osman Kanık, Süleyman Tepe
ÇBK Mersin: Natasha Howard 35, Marine Lucie Fauthoux 9, Maria Perez Araujo 3, Sinam Ataş 4, Marine Johannes 11, Feride Şevval Akalan 7, Derin Yaya 5, İlayda Güler
BOTAŞ: Büşra Akbaş 15, Gülşah Duman Bıçakcı, Damiris Dantas 22, Khadijiah Cave 13, Lindsay Allen 21, Rana Uçar 3, Işık Su Güven 2, Melika Yalçınkaya 3, Buket Ünal
1. Periyot: 15-22 (BOTAŞ lehine)
Devre: 28-44 (BOTAŞ lehine)
3. Periyot: 52-58 (BOTAŞ lehine)
Beş faul alan: Sinem Ataş (ÇBK Mersin)
Kaynak: iha