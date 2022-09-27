Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları Başkanlığı seçimi yapıldı.

Bozüyük Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları Başkanlığı seçimi yapıldı.

41 delegenin katılımıyla yapılan ve 25 kişinin oy kullandığı seçimde 4 kadın başkanlık için yarıştı. İlk iki turda eşit oylar çıkması nedeniyle başkan, 3’üncü turda belli oldu.

Bu turda 15 kişiden oy alarak başkan seçilen Burçin Köroğlu; "Öncelikle aday olarak katılan ve oy kullanan tüm katılımcılarımıza şahsım adına teşekkür ederim. Başkan olmak ya da olmamak önemli değil. Asıl burada önemli olan bu zamana kadar yapılan elbirliğini, gönül birliğini yitirmeden çoğalarak daha da büyümek, kadınlarımızın katılımıyla aynı payda da yer alabilmektir. Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır. Başarıya giden bu yolda başta Güneş Spor Kulübü Bakanımız Ümit Kök’e, yönetici ve üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum "dedi.