Samsun’un Kavak ilçesinde kadınlar, atık malzemeleri yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Kavak Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde yürütülen projede atık kumaş parçaları, boş şişeler, peynir ve salça kutuları gibi malzemeler kadınların elinde işlenerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde yürütülen çalışmalara kadınların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Ersoy, kursiyerlerin Sıfır Atık Projesi çerçevesinde kurslarda kumaş, düğme, plastik gibi çeşitli atıkları değerlendirerek yeniden ekonomiye kazandırdıklarını ifade etti.

Kavak Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Bölümü’nde usta öğretici olan Gülcan Arslan da, “Burada marangozların atıl malzemelerini ve hanımların evlerindeki salça, peynir kutusu, boş soda şişeleri gibi çöpe atılacak her şeyi toplayıp yeniden geri dönüşüme kazandırıyoruz. Böylece doğaya ve aile ekonomiye katkı sunarken, ev hanımlarının da vakitlerini değerlendirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca burada kursiyerlerimizle ortaya çıkardığımız ürünleri pazar ve fuarlarda satıyoruz. Kavaklı tüm ev hanımları kurslarımıza gelerek hem zamanlarını değerlendirip hem de aile bütçelerine katkı sağlasınlar” dedi.