Başiskele’de düzenlenen aile içi etkili iletişim toplantısına katılan Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskele’de kadınlar her zaman baş tacıdır. Aile içi iletişimde büyük öneme sahip olan kadınlar, ailenin kurulmasından yaşatılmasına kadar en önemli rolü üstlenmektedir" dedi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde "Aile içi etkili iletişim toplantısı" düzenlendi. Ailelerin toplumdaki güçlü yapısını korumak ve sivil toplum kuruluşlarının deneyimlerini paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen toplantı, Başiskele Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı. Belediyesinin kadın ve aile hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Özlü, "Başiskele’de kadınlar her zaman baş tacıdır. Aile içi iletişimde büyük öneme sahip olan kadınlar, ailenin kurulmasından yaşatılmasına kadar en önemli rolü üstlenmektedir. Kentimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, dernek ve vakıflarımızla birlikte aileyi güçlü, sağlam ve huzurlu bir müessese yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da gayret edeceğiz. Başiskele Belediyesi olarak ‘En değerli kalemiz ailemiz’ diyerek KALE markamızla ilçemizde kadın ve aileleri temel alan sağlıklı beslenmeden psikolojik danışmanlığa, kadın el emeği ve meslek edindirme kurslarından BAŞKEM satış mağazasına, aile akademisinden evlilik okuluna kadar her alanda kişisel gelişim eğitim ve programlarına yer veriyoruz. Hedefimiz daha güçlü aile, daha güçlü toplum. İslam dinimizin gereği olarak ve ecdadımızdan aldığımız kültürel birikimle kadına büyük değer veriyoruz. Verdiğimiz bu değeri de işimize ve kentimize yansıtıyoruz" şeklinde konuştu.