Kadınlar 1. Lig’in 24. haftasında Yukatel Kayseri Kadın FK, evinde oynadığı maçta Gaziantep Asyaspor’u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılar aldığı bu galibiyetle 31 puana ulaştı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Nusret Yıldırım, Sema Çetin, Ebubekir Çolak
Yukatel Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu, Saniye Aslano, İlayda Karakaya, Canset Yiğit, Rabia Behlül Koç, Zeynep Bilir, (Şeyma Yücel dk.85), Medine Aytaç, (Arzu Sümeyye Uçar dk.55), Mine Okaytu, Nagehan Tulgar, (Mualla Karanfil dk.80), Elvin Kılınç, (İrem Karadayı dk.80), Oladiti Bola Sfiyat
Gaziantep Asyaspor: Serenay Altın, Ayçahan Tekmen, (Gülsüm Çakır dk.75), Fatma Nur Şenses, Rabia Nur Yılmaz, Birsen Güçlü, Ceren Akkaya, (Tuana Şahin dk.62), Mehtap Ok, Birsen Bozbal, (Yasemin Sarı dk.75), Azra Ardos, Mefire Peka, Miriele Luane Rosa, (Elmas Karakaya dk.60)
Goller: Mine Okaytu dk.42, Zeynep Bilir dk.73 (Yukatel Kayseri Kadın FK)