Kadınlar 1. Lig’in 24. haftasında Yukatel Kayseri Kadın FK, evinde oynadığı maçta Gaziantep Asyaspor’u 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılar aldığı bu galibiyetle 31 puana ulaştı.

Stat: Sümer Stadı

Başkan Çolakbayrakdar’dan TEKNOFEST için gençlere tam destek Başkan Çolakbayrakdar’dan TEKNOFEST için gençlere tam destek

Hakemler: Nusret Yıldırım, Sema Çetin, Ebubekir Çolak

Yukatel Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu, Saniye Aslano, İlayda Karakaya, Canset Yiğit, Rabia Behlül Koç, Zeynep Bilir, (Şeyma Yücel dk.85), Medine Aytaç, (Arzu Sümeyye Uçar dk.55), Mine Okaytu, Nagehan Tulgar, (Mualla Karanfil dk.80), Elvin Kılınç, (İrem Karadayı dk.80), Oladiti Bola Sfiyat

Gaziantep Asyaspor: Serenay Altın, Ayçahan Tekmen, (Gülsüm Çakır dk.75), Fatma Nur Şenses, Rabia Nur Yılmaz, Birsen Güçlü, Ceren Akkaya, (Tuana Şahin dk.62), Mehtap Ok, Birsen Bozbal, (Yasemin Sarı dk.75), Azra Ardos, Mefire Peka, Miriele Luane Rosa, (Elmas Karakaya dk.60)

Goller: Mine Okaytu dk.42, Zeynep Bilir dk.73 (Yukatel Kayseri Kadın FK)