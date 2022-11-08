Kadınlar 1. Lig’de mücadele eden Yukatel Kayseri Kadın FK ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Sakarya Kadın FK ile 2-2 berabere kaldı. Rakibi karşısında 2 kez öne geçen sarı kırmızılılar skoru koruyamadı ve haftayı 1 puanla kapattı. Yukatel Kayseri Kadın FK ligin 5. haftasında evinde Giresun Sanayispor’u konuk edecek.

Kadınlar 1. Lig’de mücadele eden Yukatel Kayseri Kadın FK ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Sakarya Kadın FK ile 2-2 berabere kaldı. Rakibi karşısında 2 kez öne geçen sarı kırmızılılar skoru koruyamadı ve haftayı 1 puanla kapattı. Yukatel Kayseri Kadın FK ligin 5. haftasında evinde Giresun Sanayispor’u konuk edecek.

Stat: Hendek Atatürk

Hakemler: Bedirhan Gökdemir, Fatih Çuhadar, Yusuf Yiğitoğlu

Sakarya Kadın FK: Sıla Burgucu xx, Aylin Ecrin Evcimik xx, Yağmur Begüm Demirel xx, Gaye Şahinoğlu xx, Edanur Kırcalı xx, Melis Yavuz x (Buse İskender dk.46 x), Canan Bakaç xx, Şevval Akgül xx, Hande Eriş xx, İlayda Çamur xx, Aynur Çam x (Selam Orhan dk.57 x)

Yukatel Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu xx, Rabia Behlül Koç x (Şeyma Yücel dk.85 ?), İlayda Karakaya xx, Canset Yiğit xx, Medine Aykaç x (Esra Nur Kılıçkaya dk.85 ?), Bahar Özden xx, Mine Okaytu xx, Pınar Çeri x (Nagehan Tulğar dk.68 x), Zeynep Bilir xx, Saniye Arslano xx, Mualla Karanfil xx

Goller: Şevval Akgül (dk.55-81) (Sakarya Kadın FK), Mualla Karanfil (dk.20), Mine Okaytu (dk.46) (Yukatel Kayseri Kadın FK)

Sarı Kartlar: Şevval Akgül, Hande Eriş, Yağmur Begüm Demirel (Sakarya Kadın FK),, Saniye Arslano, Pınar Çeri, İlayda Karakaya, Medine Aykaç (Yukatel Kayseri Kadın FK)