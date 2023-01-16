Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Medipax Kayseri Atletikspor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı maçta İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler takımına 3-1 mağlup oldu.

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