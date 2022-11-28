Yukatel Kayseri Kadın FK ligin 7. haftasında evinde Pendik Çamlıkspor’u konuk edecek.

Kadınlar 1. Lig’de mücadele eden Yukatel Kayseri Kadın FK, ligin 6.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Horozkentspor’u 1-0 mağlup etti. Denizli Şirinköy Sahasında oynanan karşılaşmada rakibini 17. dakikada Zeynep Bilir’in golü 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Horozkentspor karşısında aldığı önemli galibiyetle ligdeki üçüncü galibiyetini alan sarı kırmızılılar 11 puana ulaştı ve 3. sıraya yükseldi.

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