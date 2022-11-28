Voleybol Kadınlar 1.Ligde mücadele eden Medipax Kasyeri Atletikspor dün deplasmanda oynadığı müsabakada Günseven Şalgam Ereğli Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu ve iki maç sonra kaybetti.

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