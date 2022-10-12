Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Kadın FK, ligin 1. haftasında evinde Bağçılar Evren Spor ile karşı karşıya gelecek.

Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Kadın FK, ligin 1. haftasında evinde Bağçılar Evren Spor ile karşı karşıya gelecek.

2022-2023 sezonunda Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK’nin rakipleri belli oldu. Yeni sezonda Kayseri’yi temsil edecek olan Kayseri Kadın Futbol Takımı ligin ilk maçını sahasında oynayacak. Sarı kırmızılılar ilk maçında sahasında Bağçılar Evren Spor ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Kadın FK, 1. Lig’de yeni sezonda Horozkent Spor Kulübü, Giresun Sanayispor, Pendik Çamlıkspor, Sakarya Kadın FK, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor, Nuhspor, Kocaeli Bayan FK, Ünyegücü FK, Bağçılar Evrenspor, Gaziantep Asyaspor, Birfen Koleji Hatay Defnespor ve Soma Zafer Spor ve Gençlik takımları ile mücadele edecek.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayseri Kadın Futbol Kulübü sezona iyi başlamak istiyor. 23 Ekim’de başlayacak olan yeni sezonda 24 Aralık - 8 Ocak tarihlerinde lige ara verilecek. Ligde normal sezon 2 Nisan 2023’te sonlanacak.