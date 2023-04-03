Kadınlar 1.Lig B Grubunda ligin 2.haftasında Kayseri Atletikspor ile Limaspor karşı karşıya geldi. Gevher Nesibe Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Kayseri Atletikspor 3-0’lık sonuçla kazandı.
Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Ömer Açıcı xx, Murat Koçak x
Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun xx, Esra İnce xx, Mervenur Oktay xx, Halenur Baytemur xx, Deniz Emrelli xx, Patricia Leyva Lislie xx, Şevval Uçar xx, Beril Tozlu xx, Zeynep Batmaz xx
Limaspor: Zeynep Olcay x, Deren Çukur x, Mari Yamada x, Melike Topçu x, Nehir Dilek x, Sudenaz Demic x, Nazlı Kozinoğlu x, Ayça Bilken x
Setler:
1.Set: 25 -14 (Kayseri Atletikspor lehine)
2.Set: 25 -16 (Kayseri Atletikspor lehine)
3.Set: 25 -13 (Kayseri Atletikspor lehine)
Süre:
18-20-16 (54 dakika)