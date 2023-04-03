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Kadınlar 1.Lig B Grubunda ligin 2.haftasında Kayseri Atletikspor ile Limaspor karşı karşıya geldi. Gevher Nesibe Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Kayseri Atletikspor 3-0’lık sonuçla kazandı.

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