Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Atletikspor, ligin 7. haftasında evinde oynadığı maçta Merinos’u 3-1 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Atletikspor, ligin 7. haftasında evinde oynadığı maçta Merinos’u 3-1 mağlup etti.
Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu
Hakemler: Erkan Sarı xx, Ali Sarıkuzu xx
Kayseri Atletikspor: Halenur Baytemur xx, Esra İnce xx, Merve Nur Öztürk xx, Berra Eren xx, Deniz Emrelli xx, Patricia Leyva Leslie xx, Şevval Uçar xx, Beyza Dursun xx, Mervenur Oktay xx, Berna Demirci xx, Zeynep Batmaz xx
Merinos: Berrak Deniz x, Ecem Vatansever xx, Melike Nezihe xx, Viktoryia Siakretava x, Esra Demirkıran xx, Gizem Bayraktar x, Melis Demir x, Neslişah Akar x, Zeynep Sude x, Halime Kübra x, Şiirsel Merve x, Ece Tan x
Setler:
18-25 (Merinos lehine)
25-22 (Kayseri Atletikspor lehine)
25-22 (Kayseri Atletikspor lehine)
28-26 (Kayseri Atletikspor lehine)
Süre: 24-28-25-31 (108 dakika)
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